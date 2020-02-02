В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши в кафе

Следователями Новосибирска возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши кафе на бульваре Молодежи в Советском районе города. Об этом сообщили на сайте СУ СК России по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По информации МЧС региона, обрушение произошло в раздевалке, которая была пристроена к одноэтажному зданию кафе. Само строение - кирпичное, пристройка сделана из сэндвичпанелей.

На месте обрушения работали 80 человек и 25 единиц техники. Из-под обломков крыши извлечено 4 человека. Были эвакуированы около 200 человек. Сообщалось об одной погибшей девушке. По предварительной информации, крыша могла обрушиться под тяжестью снега.

Руководитель СУ СК РФ по Новосибирску, а также криминалисты и следователи работают на месте трагедии.