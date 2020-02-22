Забыть войну: как мирные жители восстанавливают Алеппо

В одном из районов Алеппо под названием Захра люди постепенно возвращаются к мирной жизни: восстанавливают дома, запускают в работу коммунальную технику, расчищают улицы и начинать забывать о войне. С помощью сил сирийской армии боевики были отодвинуты на 20 километров от города. Единственное, чего опасаются местные жители, так это боеприпасов, которые раскиданы по улицам.

«Вы бы видели, как было в районе людно. Алеппо - это цветок среди всех городов Сирии, а наш район был жемчужиной этого цветка! Что они наделали, только посмотрите! У меня просто нет слов!» - сказал житель Алеппо Ферас Хауи.

Но сирийцы полны планов, ведь война позади, а значит можно возвращать город к мирной жизни.

«В первую очередь, наша задача привести здесь в порядок дорожное полотно к тем жилым массивам, в которых появляются люди и начинают восстанавливать свои дома», - рассуждал инженер подрядной организации Джамалуддин Джамих.

Спустя девять лет изгнания они рады оказаться снова дома. Кто-то приступает к ремонту своих домов, а Хассан Даду начинает работу с восстановления магазина, в котором до войны он продавал симкарты.

«Наш магазин пострадал немного. Скоро людей в районе будет очень много. Все возвращаются. Им будут нужны наши товары», - сказал предприниматель.

Также престижный район Захра остался без связи и интернета.

«По этой дороге долго стрелял снайпер, мы не могли подобраться к нашим распределительным шкафам - это было самоубийство, не могли приступить к ремонту. Мы теперь все сделаем так, как было до войны - даже лучше», - уверен техник телефонной компании Махер Хаджомар.

Оттеснив боевиков далеко за линию фронта, сирийская армия позволила людям спустя долгое время наконец-то вернуться домой. Саперы в настоящий момент занимаются разминированием и уничтожением арсенала террористов, а жители Алеппо, восстанавливая свои дома и налаживая быт, постепенно возвращаются к прежней, мирной жизни.