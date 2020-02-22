США провели учения по отработке «ядерного удара» по Европе

США провели военные мини-учения, в рамках которых был отработан условный ответный ядерный удар по России. О мероприятии, состоявшемся на этой неделе, сообщил представитель Пентагона на брифинге американского Министерства обороны.

Имитационные учения проводились на территории Стратегического командования ВС США в Небраске. Согласно словам представителя министерства США, учебные действия велись по сценарию непредвиденных обстоятельств на территории Европы, а именно - ядерной атаки со стороны условного противника ракетами малой дальности объектов НАТО в Европе.

В сконструированной ситуации, после получения информации об атаке, сторона США в лице президента и главы Пентагона, принимает решение о дальнейших действиях. В результате этого военные Соединенных Штатов получили распоряжение провести имитацию ответной ядерной атаки.

Как заявил представитель Минобороны США, учения помогли главе министерства Марку Эсперу увидеть картину, представляющую возможности реагирования Соединенных Штатов в ситуации угрозы.

В пятницу, 21 февраля, американская сторона заявила об отсутствии планов размещения ядерного оружия в Европе. Пентагон обозначил, что реакция на возможные нарушения будет проходить с применением обычного вооружения.