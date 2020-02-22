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В Китае оценили «радушный» прием эвакуированных украинцев

Ирина Егорова
04:44 22.02.2020
Украина вывезла из Уханя 45 соотечественников и 28 иностранных граждан, но на Родине их встретили «гостеприимно».
В Китае оценили «радушный» прием эвакуированных украинцев
© Фото: Serhii Pustovit Keystone Press Agency Globallookpress

Эвакуация украинских граждан из Уханя на Родину, а именно то, как их сограждане их встретили, вызвал среди китайцев широкий резонанс. Граждане Поднебесной поддержали украинцев и высказали слова сочувствия.

«Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии», - сказано в комментарии под статьей на портале Toutiao

Другие читатели попросту называли митингующих «жестокими» людьми. А некоторые отреагировали очень трогательно.

«В этот момент надежда в их сердцах была разрушена», - написано в другом сообщении.

Большинство пользователей выразило недоумение в связи с подобной реакцией.

«Эпидемия отражает человеческую природу», - считает один из читателей.

Украина 20 февраля эвакуировала из Уханя 73 человека, среди которых как украинцы, так и иностранцы. По прибытию в аэропорт Харькова и после медицинского обследования ни у одного из пассажиров симптомов коронавирусной инфекции выявлено не было. В любом случае эвакуированным придется провести две недели на карантине, куда они и отправились на автобусах. Но путь к санаторию оказался не таким уж и простым. Из-за страха заразиться вирусом местные жители поселка Новые Санжары перекрывали дорогу автобусам, бросали в них камни, жгли покрышки и сооружали огненные баррикады при въезде в санаторий.

Сами эвакуированные отмечали, что к ним относились как к прокаженным.

В результате, митинги набрали такой оборот, что к месту прибыли бойцы Нацгвардии в полной экипировке и БТР. По информации МВД в результате столкновений пострадали более десяти полицейских. Кроме того, были задержаны 24 участника протестных акций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали «не лучшую сторону характера» украинцев и пообещал наказать «подстрекателей к такому дикарству». 

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