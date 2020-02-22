Один из крупнейших банков США заплатит штраф в $3 млрд

Один из крупнейших американских банков, Wells Fargo, который входит в так называемую «большую четверку» банков США, заплатит штраф в размере трех миллиардов долларов за урегулирование претензий властей.

Отмечается, что соглашение заключено с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

Генеральный директор банка Чарли Шарф признал несоответствие ценностей финансовой организации при выдаче кредитов. Также он пообещал осуществить фундаментальные изменения в бизнес-модели, вознаграждении менеджеров, руководстве и практике управления.

Выяснилось, что ранее, с 2002 по 2016 год Wells Fargo открыл три миллиона счетов финансовых продуктов, которые были несанкционированными или мошенническими. Причем содержали эти счета ни о чем не подозревающие клиенты. Сотрудники банка также оказывали давление на клиентов с целью покупки дополнительных услуг, например автостраховки, которые были им не нужны. Тогда Федеральная резервная система оштрафовала организацию на 185 миллионов долларов, еще 142 миллиона долларов были выплачены за урегулирование гражданского иска, передает РИА Новости.

Wells Fargo занимает седьмое место в списке самых дорогих компаний США. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Число сотрудников составляет около 268 тысяч человек в 42 странах и территориях.