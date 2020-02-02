Черный снег выпал в Казахстане: видео

В Казахстане жителей города Темиртау серьезно обеспокоили осадки в виде черного снега. Видео необычного природного явления были опубликованы в Сети.

На кадрах хорошо видно, что на улицах города снег приобрел темно-серый оттенок из-за того, что на его поверхности оказались тысячи маленьких черных горошин. По мнению некоторых пользователей, это могло произойти из-за выбросов промпредприятий.

На ситуацию уже отреагировали в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов республики.

«Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнение мер промышленными предприятиями по снижению нагрузки на окружающую среду в период неблагоприятных метеорологических условий», - сообщил глава ведомства Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Отмечается, что необычные осадки в виде «черного» снега уже не в первый раз встречаются на территории Казахстана. Подобная ситуация произошла в 2018 году, когда было серьезно превышено количества вредных выбросов в атмосферу предприятием «АрселорМиттал Темиртау».