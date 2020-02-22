Станцию московского метро «Смоленская» закрыли на полтора года

На Арбатско-Покровской ветке московского метро почти на полтора года закрывыется станция. «Смоленская» будет недоступна для использования до июня 2021 года.

Согласно информации РИА Новости, закрытие «Смоленской» будет произведено для замены всех эскалаторов, требующей капитального ремонта вестибюля.

Полное закрытие станции обусловлено тем, что она имеет только один выход, и иначе установить новые эскалаторы будет невозможно.

Поезда синей ветки метро Москвы будут проезжать «Смоленскую» без остановок. Одноименная станция голубой ветки продолжит работу, однако на ней ожидается резкое повышение загруженности.