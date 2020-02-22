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Врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг

Анна Берестовая
03:29 22.02.2020
Депутатами был подготовлен проект, позволяющий компенсировать оплату ЖКУ врачам из сельских местностей.
Врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг
© Фото: Врачи Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress

Министерство здравоохранения и Государственная Дума занялись поиском новых путей привлечения медработников в поликлиники и больницы страны.

Для реализации этих целей депутатами Госдумы был подготовлен законопроект, позволяющий компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам из сельских местностей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Минздрав же, со своей стороны, внес предложение расширить программу «Земский фельдшер». Согласно задумке, теперь она должна будет коснуться всего среднего медицинского персонала, к примеру медсестер и акушеров.

Данная программа предполагает выплаты в размере 500 тысяч рублей за переход на медицинскую работу в сельские населенные пункты и города с населением до 50 тысяч человек. В настоящий момент выплаты по программе получают только фельдшеры.

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