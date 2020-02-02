Хроники вируса: число зараженных в Китае выросло до 14551 человек

Число погибших от коронавируса в Китае продолжает увеличиваться. По информации на 2 февраля, зафиксировано 304 случая с летальным исходом, общее число инфицированных увеличилось до 14551 человека, сообщает South China Morning Post.

По последним данным, в Европе зарегистрированы 22 случая заражения коронавирусом, в Северной Америке - 12, в Австралии - 12.

Сутки назад, коронавирусной инфекцией в Китае были заражены 11288 человек, из которых 258 умерли.

Ранее были опубликованы первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение коронавируса. Фотографии удалось сделать ученым из Гонконга, которые выяснили, что каждая зараженная клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Главы МИД России и Китая обсудили меры, которые предпринимаются в КНР, по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и способы взаимодействия двух стран в этом вопросе.