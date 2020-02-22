Счет после смерти: почему банки хотят получать из ЗАГСа данные об умерших клиентах

Российские банки предложили налоговой разрешить им узнавать о смерти клиентов с помощью реестра ЗАГС. По замыслу банкиров, налоговая служба будет направлять уведомление в кредитную организацию о том, что владелец счета умер.

«Банк делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету», - сообщает пресс-служба Ассоциации банков России.

Как сообщает телеканал «360», с одной стороны, процедура будет являться очередной мерой по борьбе с мошенничеством. С другой - есть вероятность утечки информации.

«Это плюсы, чтобы мошенники не могли украсть деньги, а с другой стороны, это минус, так как непонятно, как банки этим будут пользоваться, не станет ли это достоянием тех самых утечек данных», - передает издание слова руководителя Агентства кибербезопасности Евгения Лифшиц.

Также специалист предположил, что это может привести к дополнительным звонкам родственникам покойных, как это зачастую бывает в сфере ритуальных услуг.

Сейчас активные счета продолжают действовать даже после смерти его владельца. Закрыть его можно только после обращения наследников, нотариусов. Если инициативу примут, то придется вносить изменения в Налоговый кодекс РФ.