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Счет после смерти: почему банки хотят получать из ЗАГСа данные об умерших клиентах

Ирина Егорова
03:28 22.02.2020
Сейчас активные счета продолжают действовать даже после смерти его владельца. Закрыть его можно только после обращения наследников или нотариусов.
Счет после смерти: почему банки хотят получать из ЗАГСа данные об умерших клиентах
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Российские банки предложили налоговой разрешить им узнавать о смерти клиентов с помощью реестра ЗАГС. По замыслу банкиров, налоговая служба будет направлять уведомление в кредитную организацию о том, что владелец счета умер.

«Банк делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету», -  сообщает пресс-служба Ассоциации банков России.

Как сообщает телеканал «360», с одной стороны, процедура будет являться очередной мерой по борьбе с мошенничеством. С другой - есть вероятность утечки информации. 

«Это плюсы, чтобы мошенники не могли украсть деньги, а с другой стороны, это минус, так как непонятно, как банки этим будут пользоваться, не станет ли это достоянием тех самых утечек данных», - передает издание слова руководителя Агентства кибербезопасности Евгения Лифшиц.

Также специалист предположил, что это может привести к дополнительным звонкам родственникам покойных, как это зачастую бывает в сфере ритуальных услуг.

Сейчас активные счета продолжают действовать даже после смерти его владельца. Закрыть его можно только после обращения наследников, нотариусов. Если инициативу примут, то придется вносить изменения в Налоговый кодекс РФ.

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