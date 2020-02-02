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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Анна Касаткина
23:05 02.02.2020
Президент Владимир Зеленский сообщил, что иранская сторона предложила выплатить пострадавшим семьям по 80 тысяч долларов.
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
© Фото: XinHua, Globallookpress

Украина намерена добиваться от Ирана увеличения компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе близ Тегерана. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, иранская сторона предложила выплатить им по 80 тысяч долларов.

«Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, 80 тысяч долларов - это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», - сказал он в интервью ТСН.

Зеленский отметил, что на Украине пострадавшим уже выдали по 200 тысяч гривен.

Пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины» сбит 8 января в районе аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Находившиеся на борту 176 человек погибли. В самолете находились граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Спустя несколько дней иранские военнослужащие признались, что сбили гражданский борт по ошибке, приняв его за крылатую ракету США на фоне резкого обострения отношений с Вашингтоном.

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