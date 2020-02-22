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Озеро-призрак: NASA опубликовало снимок контуров древнейшего водоема

Ирина Егорова
02:10 22.02.2020
Семь тысяч лет назад оно было самым большим в мире. Сейчас оно меньше в тысячу раз.
Озеро-призрак: NASA опубликовало снимок контуров древнейшего водоема
© Фото: earthobservatory.nasa.gov

NASA опубликовало изображение остатков крупнейшего древнего озера в Центральной Африке. Семь тысяч лет назад его размеры достигали 390 000 тысяч квадратных километров, что больше Каспийского моря. Если бы оно существовало сейчас, то являлось бы крупнейшим на планете, сообщается на сайте NASA.

Водоем, как его прозвали ученые, Мега-Чад, простирался через Сахару. Современное озеро Чад сократилось в размерах до 355 квадратных километров. На снимке отмечены бывшие береговые линии, а также видны темные возвышенности региона, а также песчаные косы и пляжные гряды, образовавшиеся вдоль северо-восточных берегов Мега-Чад.

Эксперты отметили, что огромному озеру потребовалась всего пара сотен лет, чтобы сжаться до нынешних размеров. Водоем, пересекавший границы Чада, Нигера, Нигерии и Камеруна сократился в большей степени из-за того, люди откачивали пресную воду. А также из-за засухи и отсутствия осадков.

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