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Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Роман Захаров
02:29 02.02.2020
Пока случаев заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировано не было.
Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа
© Фото: Carlo Cozzoli, globallookpress

Китай столкнулся с настоящей международной изоляцией из-за вспышки нового коронавируса. Эпидемия привела к массовой эвакуации иностранных граждан из КНР и ограничению авиасообщения с рядом других государств.

Кроме того, власти РФ приняли решение временно приостановить оформление и выдачу виз для граждан Китая. Соответствующее распоряжение отдал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, анонсировал эвакуацию российских граждан из Китая самолетами ВКС РФ, начало которой, по его словам, запланировано на 3-4 февраля.

Из-за распространения коронавируса власти США решили ввести с воскресенья режим ЧС. В связи с этим в стране будет действовать запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР менее 14 дней назад; американские граждане, вернувшиеся с материкового Китая, будут находиться две недели под особым наблюдением; перелеты в Китай из Соединенных Штатов ограничат семью аэропортами.

Несмотря на все меры, предпринятые в рамках борьбы с болезнью китайскими властями внутри страны, число погибших от коронавируса в Поднебесной продолжает увеличиваться. По информации на 2 февраля, зафиксировано 304 случая с летальным исходом, общее число инфицированных сейчас составляет 13972 человек.

Ситуация осложняется еще и вспышкой другого опасного заболевания. Как пишет South China Morning Post, медики зафиксировали в провинции Хунань распространение птичьего гриппа H5N1. Отмечается, что пока от болезни пострадали только куры на ферме в городе Шаоян и случаев заболевания человека зарегистрированного не было, однако такие риски существуют.

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