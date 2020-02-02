В США оценили разрушительную мощь «Солнцепека»

Российские огнеметные системы «Солнцепек» являются грозным оружием и США следует их опасаться. Таков вердикт американских военных экспертов, которые приводит журнал The National Interest.

Эксперт по вооружениям Майкл Пек, описывая работу «Солнцепека», охарактеризовал огнеметную систему, как оружие зачистки особо укрепленных позиций противника во время штурмовых операций.

По оценкам Пека, огнеметная система обладает колоссальной разрушительной силой не только в физическом, но и в психологическом плане. Автор статьи напоминает, что «Солнцепек» ведет огонь термобарическими ракетами, которые создают ударный и тепловой эффект.

Боеприпас создает облако горючей смеси, а затем его воспламеняет. Происходящее сопровождается резким перепадом давления, которое ликвидирует противника, если тому удалось пережить взрыв и ударную волну, пишет автор статьи.

ТОС-1А «Солнцепек» - российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Оружие считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск.