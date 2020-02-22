В Италии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Италии зарегистрирован первый случай гибели человека от коронавируса, сообщает агентство ANSA. 78-летний мужчина был госпитализирован в больницу города Падуя, где и скончался. Его диагноз был подтвержден в последний момент.

Это второй случай смерти в Европе от коронавируса. Ранее во Франции от этого заболевания скончался 80-летний китайский турист.

За сутки число заболевших в Италии выросло до 17 человек, таким образом страна стала лидером по числу заражений COVID-19 за сутки. Эпицентром итальянской эпидемии стал небольшой город Кодоньо. В многих городах запрещено проведение массовых мероприятий и торговля в течение 14 дней. Также не работают школы и детские сады.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2250. За пределами страны инфицированные есть в 26 странах мира. Общее число заболевших составляет 1200 человек.