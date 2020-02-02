Россия приостанавливает движение поездов в Китай

Россия полностью приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на фоне распространения коронавирусной инфекции. До этого между странами курсировали только пассажирские поезда и беспересадочные вагоны сообщением Москва-Пекин.

Кроме того, Россия временно ограничивает движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы с Монголией.

«До особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск - Пекин; беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19», - сообщает РЖД на своем официальном сайте.

Полностью железнодорожное сообщение с Китаем приостановится с полуночи 3 февраля, отправившиеся до этого из столицы вагоны сообщением Москва-Пекин проследуют до Забайкальска.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», - уточнили в РЖД.

Эпицентром заражения новым типом коронавируса считается многомиллионный город Ухань китайской провинции Хубэй. Сейчас оттуда идет массовая эвакуация иностранных граждан. Болезнь уже унесла жизни 305 человек, более 14 тысяч пациентов больниц инфицированы.

Заболевшие есть и в других странах: в Италии, США, Японии, Канаде, Франции, Германии и, в том числе, в России. Ранее вице-премьер и глава штаба по нераспространению коронавируса Татьяна Голикова сообщила, что инфицированных двое и они являются гражданами Китая. Сейчас они изолированы и не представляют опасности для окружающих, медики оказывают им всю необходимую помощь. Российские и китайские вирусологи работают над созданием эффективной вакцины для лечения заболевших.