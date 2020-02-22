Врачи назвали продукты для спасения печени

Согласно новому исследованию, проведенному американскими учеными Техасского университета, природное соединение индол способно помочь в лечении Неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Индол препятствует накапливанию жира в печени. В большой концентрации он присутствуют брюссельской капусте и брокколи, которые являются доступными и крайне полезными для рациона питания.

Эффективность вещества в борьбе с НАЖБП была доказана опытным путем. Группа исследователей из Техасского университета провела тест на 137 добровольцах. Из них 11 человек страдали ожирением и 51 - имели избыточный вес.

Оценке подвергались биомаркеры концентрации жира в печени и уровень индола, циркулирующего внутри организма. Было замечено, что чем более высокой степенью ожирения обладал испытуемый, тем меньше было у него в печени индола и больше жира.

Важность индола для организма также подтвердили опыты на животных. Взятых для эксперимента мышей специально откармливали до состояния, аналогичного человеческой НАЖБП, а затем давали им индол. После его употребления в печени грызунов значительно снижалось содержание жира и уменьшалось воспаление.

Также ученые отметили благотворное влияние индола на клетки кишечника в виде стимулирования противовоспалительных реакций.

Употребление продуктов, богатых индолом, может служить профилактикой нарушений здоровья печени.