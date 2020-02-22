Эксперты объяснили, почему мужчины выходят на пенсию позже женщин

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда объяснили в беседе с RT, почему пенсионный возраст у мужчин при выходе на пенсию по причине старости выше, чем у женщин.

Возраст в 60 лет для мужского населения и 55 - для женского был определен в 1930-е годы. По словам специалистов, решение опиралось на данные исследований о возможностях человеческого организма.

По итогам тестов было выявлено, что к приведенному возрасту мужчины и женщины утрачивают прежнюю эффективность в трудовой деятельности.

Также, как указывают эксперты ВНИИ, разница во времени выхода на пенсию принимала в расчет дополнительную нагрузку, ложащуюся на женщин в связи с их ролью в воспитании детей и поддержании хозяйства.

Эти доводы были дополнительно подтверждены в 2000 году Конституционным судом РФ. Было указано, что разница пенсионного возраста введена с ориентацией на физиологические различия полов и с государственной политикой защиты прав материнства.

Последние изменения пенсионного возраста не затронули установленную разницу. Многодетные же матери получили дополнительные пенсионные льготы.