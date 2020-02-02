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Двести лет на Южном полюсе: как Россия меняет представления о науке в Антарктиде

Роман Закурдаев
22:40 02.02.2020
В год 200-летия экспедиции Лазарева и Беллинсгаузена перед страной на континенте стоит много важных задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Через двести лет после открытия Антарктиды Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном Россия на континенте вновь первая. После расконсервации «Русской» наших круглогодичных станций на Южном полюсе станет шесть, что больше, чем у любой другой страны.

Научная работа в Антарктиде не прекращается, ученые ставят перед собой амбициозные задачи, решение которых позволит установить, как менялся климат на планете. Но есть у государства на континенте и другие вызовы - не допустить сомнения в том, что Антарктида была открыта русскими мореплавателями, и не позволить спекулировать их именами.  

Обычный телефон, сигнал спутника и содействие НИИ Арктики и Антарктики и вот она - возможность в режиме онлайн узнать у начальника станции «Беллинсгаузен» Виктора Веледина, чем живет экспедиция.

«Алло! Станция Беллинсгаузен. Вас беспокоит съемочная группа телеканала "Звезда". Сейчас в Петербурге три часа дня. У вас утро. Как начался рабочий день?»

«Кто-то на вахтах, кто-то на научных исследованиях...»

Но не только одной наукой на этой неделе жила станция «Беллинсгаузен».

«Совсем недавно мы отмечали 200-летие со дня открытия Антарктики. Скажите, как праздничные мероприятия прошли у вас?»

«Соседи были немножко удивлены широтой празднования. Но это лишний раз напомнило о том, кто открыл Антарктиду»

С важной датой российских полярников поздравил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Перед с вылетом в Антарктиду он дал «Звезде» эксклюзивное интервью .

«Важно, чтобы наши дети и наши внуки знали это и были в этом абсолютно убеждены: континент открыт русскими мореплавателями. Их называли стальными людьми, плывущими на деревянных кораблях», - сказал министр.

Деревянные корабли – это шлюпы «Мирный» и «Восток» под командованием морских офицеров лейтенанта Михаила Лазарева и капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена.

В военно-морском музее имени Петра Великого в Петербурге хранится уникальная реликвия. Это телескопическая труба с того самого шлюпа «Восток», которым командовал Фаддей Беллинсгаузен. Труба английского производства, работает до сих пор исправно. Вполне возможно, что именно с помощью этой трубы Фаддей Беллинсгаузен рассмотрел льды береговой линии шестого континента.

Открыли, нанесли на карту и ушли. И, кажется, не предали этому грандиозного значения.

«Первый обстоятельный отчет об этой экспедиции, двухтомный, с приложением атласа с навигационными картами, был опубликован только через десять лет после завершения экспедиции», - рассказывает заведующая филиалом Центральной военно-морской библиотеки Ольга Станковская.

© ТРК "Звезда"

Спустя  200 лет Антарктика – уникальный научный полигон: 30 стран мира открыли здесь 90 исследовательских станций. Материк является кладовой полезных ископаемых.

«Там, конечно, есть залежи нефти и газа. Но об этом не было принято говорить», - отмечает заместитель директора Морской арктической геологоразведочной экспедиции Игорь Заяц.

Добыча ресурсов на континенте запрещена, поэтому территорию осваивают только ученые. Лучшие исследователи льда – гляциологи – с 60-х годов прошлого века пытались доказать всему научному миру, что в районе полярной станции «Восток» под четырехкилометровой шапкой льда есть реликтовое озеро с живыми микроорганизмами. Но как до него добраться в условиях вечной мерзлоты?

«Бурить лед можно только с жидкостью, которая не замерзает и плотность которой точно равна плотности льда. Для бурения не очень глубоких скважин мы использовали практически разбавлений спирт, то есть водку», - поясняет научный руководитель Института географии РАН Владимир Котляков.

Шли годы, менялись технологии, а вместе с ними и рекорды погружения в ледяной панцирь планеты.  В феврале 2012 года весь мир облетели кадры: российская буровая установка остановилась на отметке 3769 метров. Наши ученые достигли поверхности озера Восток.

В пробах воды были обнаружены бактерии - существование жизни в древнейшем подледном озере было доказано. Благодаря этим исследованиям,  российские ученые могут установить, как изменялся климат на планете. Следующий этап – найти живые организме на дне Востока.

«Перед нами стоит задача вскрыть озеро, провести исследование озерной воды и взять донные отложения. И вторая крупная задача, которая перед нами стоит – это бурение новой скважины для того, чтобы получить древний лед, возраст которого больше миллиона лет», - говорит профессор кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета Николай Васильев.

© ТРК "Звезда"

Двухсотлетие со дня открытия русскими мореплавателями Антарктиды отмечает весь мир. Но в некоторых странах эту дату предпочитают не замечать, а само событие видеть через призму своих национальных интересов.

«Насколько важно считать, что Россия открыла Антарктиду? Очень важно, потому что последнее время мало что открывали мы. Это открытый континент, интересный и присутствие там очень важно России. Вообще, Россия - великая морская держава и ее присутствие в морях и океанах - одно из направлений работы в Антарктиде», - делится мнением исследователь Арктики, Герой Советского Союза и РФ Артур Чилингаров.

Активный пользователь Facebook президент Эстонии Керсти Кальюлайд все последние несколько дней обновляет свою страницу яркими фотографиями: ледники, волны, разбивающиеся о борт парусной яхты. Глава Эстонии не на отдыхе. Это рабочая поездка в Антарктиду. Визит совпал с празднованием 200-летия открытия континента.

«Адмирал Беллингсгаузен - хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле - наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться им. Возможно, поэтому и наши ученые на протяжении веков бывали здесь», - заявила она.  

Правда, какие  именно эстонские ученые на протяжении веков бывали в Антарктиде, госпожа Кальюлайд не уточнила.

«Они не нашли ничего умнее, чем взять и устроить в Антарктиду юбилейную экспедицию. Не очень понятно, почему русско-немецкие, вообще-то говоря, дворяне, бывшие морскими офицерами российской империи,  каким-то образом имели отношение к Эстонии сегодняшней», - говорит политолог Евгений Сатановский.    

Символично, что именно в год 200-летия  экспедиции Лазарева-Беллинсгаузена Россия в Антарктиде вновь первая - теперь по количеству круглогодичных станций. После расконсервации станции «Русская» их станет уже шесть. Больше, чем у любой другой страны, представленной на Южном полюсе.

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