Два большегруза столкнулись под Пермью: видео

В субботу, 22 февраля, на 465 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Пермском крае произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по региону.

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На данный момент движение на объездной дороге города Краснокамска перекрыто. Для информирования было организовано оповещение дальнобойщиков.

В результате аварии обошлось без пострадавших.

Для оказания помощи оперативным службам от МЧС РФ были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.