Два большегруза столкнулись под Пермью: видео
Происшествие случилось на объездной дороге города Краснокамска. Пострадавших нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
В субботу, 22 февраля, на 465 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Пермском крае произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по региону.
На данный момент движение на объездной дороге города Краснокамска перекрыто. Для информирования было организовано оповещение дальнобойщиков.
В результате аварии обошлось без пострадавших.
Для оказания помощи оперативным службам от МЧС РФ были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.