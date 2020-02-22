Россия провела патрулирование в сирийских Алеппо, Ракке и Хасеке

Подразделения военной полиции России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Он уточнил, что операция проводилась по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Помимо этого, силы армейской авиации осуществили воздушное патрулирование территорий с аэропорта Камышлы.

Операция прошла в соответствии с утвержденными планами и без происшествий, уточнил Журавлев.

Незадолго до этого российские военные провели патрулирование на нескольких маршрутах в Алеппо.