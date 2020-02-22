«Самбо - наша визитная карточка»: Путин поздравил победителей чемпионата в Сочи

В своем обращении к участникам первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо Владимир Путин отметил, что этот вид спорта стал визитной карточкой нашей страны.

«Самбо - самооборона без оружия. Это единоборство, которое стало ясным, понятным для сотен тысяч, миллионов людей - визитной карточкой нашей физкультуры и спорта. Сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы», - сказал президент.

По его словам, этот зрелищный и динамичный вид спорта приобретает массовый характер.

«Уверен, что и боевой раздел будет не просто заметен, будет любим тысячами людей в нашей стране и заграницей. Я от души хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшнее мероприятие и, безусловно, спортсменов - ребят одаренных, мужественных, красивых, с мужским настоящим характером. Сегодня здесь нет проигравших! Они все на пьедестале почета», - отметил Путин.

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, проходит на арене «Ледяной куб» в Сочи.