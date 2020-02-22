Трамп выразил недовольство возвращением в США зараженных коронавирусом

Дональд Трамп выразил недовольство своим советникам за то, что они решили вернуть заболевших коронавирусом американских граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии на одном самолете со здоровыми туристами.

Незадолго до этого президент Соединенных Штатов дал согласие на возвращение американцев с карантинного борта, однако среди них должны были быть только те, у кого последние результаты теста на коронавирус были отрицательными. Остальные инфицированные должны были продолжить лечение на территории Японии.

В свою очередь, Госдепартамент и минздрав США приняли решение вернуть всех 14 граждан на одном лайнере, поместив зараженных в карантин на территории Америки, но Трампа в известность об этом не поставили.

Отмечается, что после того, как американский лидер узнал о произошедшем, он немедленно выразил недовольство своим советников и указал, что такие серьезные решения не могут приниматься без его согласия, пишет Washington Post.