Водители показали «Катюшу» из авто и дали «залп» в честь 23 февраля: видео
Необычный флешмоб провели в подмосковном городе Химки.
© Видео: АвтоХимки, YouTube © Фото: АвтоХимки, YouTube
Накануне празднования Дня защитника Отечества в подмосковных Химках автомобилисты устроили уникальный флешмоб, выстроив из машин «Катюшу». Видео с места проведения акции было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как несколько десятков автомобилей слаженно выстраиваются в определенном порядке, в результате чего получается легендарная боевая реактивная установка «Катюша» времен ВОВ.
Автолюбители настолько серьезно подошли к процессу, что даже произвели яркий и эффектный «залп».
Отмечается, что при построении водители общались между собой по рации.
Накануне, с 23 февраля всех мужчин с наступающим праздником поздравил космонавт Олег Скрипочка, находясь на борту МКС.