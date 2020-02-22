Пенсионерка «с того света»: женщина на Украине воскресла через 10 часов после смерти

Местная жительница Винницкой области в возрасте 83 лет очнулась спустя десять часов после того, как медики констатировали ее смерть. Отмечается, что на протяжении этого времени женщина не подавала признаков жизни.

По словам родственников, они уже начали подготовку к погребению бабушки, заказали отпевание, поминальный обед и даже выкопали могилу.

Уточняется, что женщина почувствовала сильное недомогание, а бригада скорой помощи констатировала смерть, полагаясь на отсутствие пульса и «прямую линию» на результатах кардиограммы.

По данным СМИ, на данный момент пенсионерка чувствует удовлетворительно.

В свою очередь, врачи никак не могут объяснить случившееся чудо.

По словам заместителя главного врача больницы, в ее 20-летней практике подобное «воскрешение» произошло впервые.