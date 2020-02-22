Путин прибыл на чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Турнир посвящен Дню защитника Отечества.
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Президент России Владимир Путин прибыл на первый чемпионат Лиги боевого самбо. Он проходит на арене «Ледяной куб» в Сочи.
Турнир посвящен Дню защитника Отечества. Кроме того, он проходит в важный для страны год - в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В фойе спортивного комплекса для гостей и зрителей работает выставка истории боевого самбо в России. В дальнейшем на основе экспозиции будет создан мультимедийный музей, посвященный этому виду единоборств.