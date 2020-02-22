В Индии нашли огромный рудник с тремя тысячами тонн золота

Огромный рудник с запасами золота в три тысячи тонн был обнаружен исследователями в штате Уттар-Прадеш в Индии.

По словам экспертов, стоимость драгоценной находки оценивается в 13 миллиардов долларов.

В случае успешной реализации рудника Индия сможет полностью обеспечивать свои потребности в золоте и перестанет ввозить его из других стран.

На данный момент запасы драгоценного металла в стране составляют 626 тонн, необходимый резерв - 840 тонн в год, сообщает The Times of India.