«Письмо Победы»: по всей России волонтеры поздравляют ветеранов с наступающими праздниками

Волонтеры Победы проводят Всероссийскую акцию «Письмо Победы». Активисты вместе со студентами и школьниками пишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с грядущими праздниками. В преддверии 23 февраля часть посланий будет вручена ветеранам Великой Отечественной войны.

Любой желающий может присоединиться к акции, которая будет продолжаться до 8 марта, и написать слова благодарности героям. В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Волонтеры Победы посетят ветеранов Великой Отечественной войны, вручат написанные письма, а также помогут в бытовых вопросах и поздравят с наступающими праздниками.

Сегодня волонтеры приезжали к Шакиру Сабировичу Хабибулину, который живет в Самаре. Он является участником битвы за Москву, освобождал Белоруссию и Украину, был участником битвы на Курской дуге.

Ребята также посетили Бориса Алексеевича Ботова из Татарстана. В сентябре 1942 года в звании младшего лейтенанта он прибыл на Калининский фронт командиром пулеметного взвода. На следующий день он оказался в самой гуще военных событий.

«Все происходило совсем не так, как в современных фильмах о войне. Ничего похожего на лихо закрученный голливудский сюжет. Все гораздо масштабнее», - отмечает он.

Ботов был награжден орденом Красной Звезды, а также орденом «Великой Отечественной войны I степени».

В Самарской области добровольцы не просто навестят ветеранов, но и проведут прямой эфир. Так, участник Великой Отечественной войны Сергей Иванович Горбачев поделится своими воспоминаниями и пообщается с молодежью через соцсети.

В Воронежской области одними из ветеранов, которых навестили активисты, стала супружеская пара Людмила Петровна и Владимир Петрович Нежельских. Владимир Петрович участвовал в освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

С 20-23 февраля волонтеры Победы всей страны посетят ветеранов и скажут «спасибо» лично.