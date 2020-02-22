На ВДНХ открыли пункт сбора информации для масштабного проекта «Дорога памяти»

Во флагманском центре на ВДНХ открылся пункт сбора информации для уникального проекта «Дорога памяти».

Теперь все желающие могут прийти и оцифровать фотографии участников Великой Отечественной войны. Изображения появятся в масштабной медиагалерее в парке «Патриот» к 75-летию Победы. Специалисты помогут заполнить данные о фронтовиках и тружениках тыла.

Принести для оцифровки можно не только снимки, но и письма, газетные вырезки и другие ценные материалы. Информацию о ветеранах-спортсменах ЦСКА сегодня дали представители клуба. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова рассказала о четырех Героях Советского Союза.

Стать участником масштабного проекта «Дорога памяти» может каждый, кто хочет увековечить память о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла. Для того, чтобы добавить своего родственника-ветерана в мультимедийную галерею, нужно зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Далее выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных. Галерея будет располагаться на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».