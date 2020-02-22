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В Сирии намерены сбивать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство страны

Светлана Головина
17:35 22.02.2020
ВВС и ПВО республики уже дано официальное распоряжение.
В Сирии намерены сбивать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство страны
© Фото: Juma Mohammad, Globallookpress

По словам Генерального командования Сирийской армии, любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны, будут уничтожены, так как данный факт будет рассматриваться как военная агрессия.

«Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешается находиться в нашем небе. Он будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожен сразу после нарушения нашего воздушного пространства», - пишет SANA, ссылаясь на источник.

Отмечается, что ВВС и ПВО Сирийской Арабской Республики уже было дано официальное распоряжение устранить нарушителей доступными средствами.

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