В Киеве оценили слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского лидера Владимира Зеленского после слов Владимира Путина о потенциале Украины и России как «глобального конкурента в Европе» заявил, что отношения этих государств не могут определяться геополитическими амбициями президентов.

Ранее Путин заявил, что «любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание глобального конкурента».

«Отношения между Россией и Украиной не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Они основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру рядом, по обеим сторонам границы», - сказано в заявлении офиса Зеленского, которое поступило в издание Washington Examiner.

Также офис украинского президента отреагировал на слова Путина о создании так называемой Православной церкви Украины. Как отметил президент, оно стало проявлением «разрушения единства Православной церкви» в ущерб конкурентным преимуществам, которыми РФ и Украина могли бы обладать вместе.

В офисе Зеленского заявили, что на Украине церковь и государство разделены, и недавнее объединение ПЦУ было решением людей, инициированным конгрегацией в соответствии с правилами церкви и томосом.

В конце 2018 года по инициативе властей Украины и Константинопольского патриархата была создана так называемая ПЦУ, она была образована в результате двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», она оказалась почти полностью от него зависимой. РПЦ после этого прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В прошлом году украинских раскольников признали Александрийская и Элладская православные церкви.