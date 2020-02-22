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«Принцип игры в бильярд»: создана программа, предотвращающая конец света из-за астероида

Татьяна Полуказакова
17:36 22.02.2020
Ученые предложили использовать метод изменения траектории приближающихся к Земле на опасное расстояние объектов.
«Принцип игры в бильярд»: создана программа, предотвращающая конец света из-за астероида
© Фото: ESA

Специалисты Массачусетского технологического института разработали компьютерную программу, которая поможет решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.

По словам ученых, каждую ночь обнаруживается до двух-трех новых объектов, один из которых может упасть на нашу планету. Поэтому нужны способы избежать этого.

В 2007 году специалисты NASA предложили в случае опасного приближения астероидов запускать в космос ядерную бомбу. Но так как никто не может предсказать последствия такой меры, ученые предложили другой способ.

По их мнению, лучше использовать другой снаряд, который сможет не взорвать объект, а изменить его траекторию.

«Основной физический принцип похож на игру в бильярд», - цитирует Сун Пэка из Массачусетского технологического института MIT News.

В своем методе ученые принимают во внимание массу, импульс астероида, а также его близость к гравитационной замочной скважине - области пространства, в которой гравитация Земли меняет траекторию объектов, что столкновение становится неизбежным.

«Замочная скважина похожа на дверь - как только она откроется, астероид вскоре с большой вероятностью коснется Земли», - объясняет Пэк.

Для определения всех характеристик астероида ученые предлагают запускать для начала исследовательский зонд. Это будет возможно при достаточном количестве времени на решение проблемы.

«Мы можем изменить количество пусков и отправить несколько космических кораблей меньшего размера, чтобы столкнуться с астероидом, один за другим. Или мы можем запустить снаряды с Луны или использовать несуществующие спутники в качестве кинетических ударников. Мы создали карту решений, которая может помочь в создании прототипа миссии», - рассказал он.

При этом специалисты уверены, что воздействие на астероид нужно оказывать еще до того, как он пройдет через гравитационную замочную скважину.

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