«Выбило стекла»: пострадавшая при хлопке газа в Азове о последствиях трагедии

Женщина, квартира которой оказалась повреждена при взрыве бытового газа в жилом доме в Азове, рассказала «Звезде» о последствиях происшествия.

Валентина Гормоза сообщила, что ее квартира находится на втором этаже, а взрыв прогремел на третьем. В результате происшествия в ее квартире оказались выбиты стекла. В момент инцидента ее не было дома, в квартире находилась внучка, которая успела покинуть здание, девочка не пострадала.

«Предоставили в гостинице где-то номера, будут туда заселять», - рассказала пострадавшая.

В результате происшествия погибли два человека, среди них 91-летняя женщина. Еще двое пострадали.

По данным МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из горящего здания 60 человек.

Следственный комитет по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту взрыва.