Суд впервые отстранил от работы главу коллекторского агентства за угрозы

В Арбитражном суде Москвы руководитель коллекторской фирмы, сотрудники которого занимались рассылкой сообщений с угрозами, отстранен от работы. В российской практике это первый подобный случай, отметили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов.

«За нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности руководителя ООО "Проф коллекшн" впервые привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации на шесть месяцев», - пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе расследования приставы установили, что сотрудники фирмы использовали программы автодозвона, которые нарушали ограничения частоты звонков, установленные законодательством. Помимо этого, тексты сообщений содержали оскорбления и нецензурную брань.

По результатам проверки в столичный арбитраж был направлен протокол о нарушении части 2 статьи 14.57 КоАП России - «нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».