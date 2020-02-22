В Сирии официально открыта трасса Дамаск-Алеппо для гражданского транспорта

В Сирийской Арабской республике официально открыта государственная трасса Дамаск-Алеппо для движения гражданского транспорта без ограничений. Об этом сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

«Трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения транспортного потока, и она в полном распоряжении граждан», - цитирует главу ведомства SANA.

До начала военных действий в САР шоссе было одним из главных торговых маршрутов, который обеспечивает экономическую связь как между сирийскими городами, так и с зарубежными странами. Однако после начала войны трасса долгое время находилась под контролем боевиков и только после освобождения городов Маарет ан-Нуман и Саракиб контроль над дорогой удалось вернуть.