COVID-2019: сроки инкубационного периода коронавируса изменились

Китайские врачи расширили сроки инкубационного периода коронавируса. Стал известен случай, когда симптомы проявились больше, чем через две недели после заражения.

У пожилого жителя Китая признаки COVID-2019 обнаружили через 27 дней. Об этом со ссылкой на правительство провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, сообщил Reuters.

Тем временем китайские врачи выяснили, что коронавирус заразен не только, когда у заболевшего проявились первые симптомы, но и за два дня до них. Из-за этого врачи расширили круг возможных больных.

На данный момент COVID-2019 заражены более 75 тысяч человек. Из них погибли более 2,2 тысячи, свыше 18 тысяч - поправились. Болезнь зафиксировали в 26 странах мира.