Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии с послом Ирана

Ранее на полях Мюнхенской конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Стороны провели обсуждение ситуации в Сирии и иранской ядерной программы. Также темой беседы стал график будущих контактов представителей государств.

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