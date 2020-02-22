Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии с послом Ирана
На встрече была обсуждена региональная повестка дня, включающая вопрос Сирии, с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках Астанинского формата.
© Фото: Jerker IvarssonAftonbladet, Globallookpress
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Ирана в России Казем Джалали провели встречу.
Информацию предоставляет сайт российского внешнеполитического ведомства в специальном сообщении для СМИ.
На встрече была обсуждена региональная повестка дня, включающая вопрос Сирии, с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках Астанинского формата.
Ранее на полях Мюнхенской конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Стороны провели обсуждение ситуации в Сирии и иранской ядерной программы. Также темой беседы стал график будущих контактов представителей государств.