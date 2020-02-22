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Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии с послом Ирана

Анна Берестовая
02:00 22.02.2020
На встрече была обсуждена региональная повестка дня, включающая вопрос Сирии, с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках Астанинского формата.
Замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии с послом Ирана
© Фото: Jerker IvarssonAftonbladet, Globallookpress

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Ирана в России Казем Джалали провели встречу.

Информацию предоставляет сайт российского внешнеполитического ведомства в специальном сообщении для СМИ.

На встрече была обсуждена региональная повестка дня, включающая вопрос Сирии, с акцентом на дальнейшей координации усилий в рамках Астанинского формата.

Ранее на полях Мюнхенской конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Стороны провели обсуждение ситуации в Сирии и иранской ядерной программы. Также темой беседы стал график будущих контактов представителей государств.

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