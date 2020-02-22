Секретарь СНБО Украины посетит поселок с эвакуированными из Китая

Эвакуированных из китайского Уханя на карантин в поселок Новые Санжары под Полтавой посетит Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отмечается, что он отправился в поселок по поручению украинского президента Владимира Зеленского с целью ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в отношении прибывших на карантин граждан Украины.

По заявлениям министерства здравоохранения страны, ни у кого из эвакуированных не найдено симптомов коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары Полтавской области в день эвакуации граждан Украины.

Согласно последним данным, количество зараженных в КНР стало более 75 тысяч человек, их них умерли 2236.