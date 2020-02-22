МИД РФ прокомментировал обыски у биатлонистов в Италии

Министерство иностранных дел России находится в контакте с Министерством спорта по ситуации, происходящей с российскими биатлонистами в Италии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Российское посольство в Риме связалось с представителями исполнительной власти Италии. Направило ноту МИД Италии, а также связалось с аппаратом председателя Совета министров страны для того, чтобы действия были прекращены и спортсмены могли продолжить нормальное участие в соревнованиях», - рассказала «Звезде» дипломат.

По ее словам, сотрудники Генконсульства РФ в Милане уже отправились на место проведения соревнований, чтобы оказывать прямое содействие спортсменам.

«Мы все свои усилия направим на то, чтобы вернуть спорт спорту, и наши спортсмены могли продолжить нормальное выступление», - заявила Захарова.

Накануне стало известно, что в итальянском Антхольце, где проходит Чемпионат мира по биатлону, прошли обыски у российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Полицейские изъяли у них личные вещи, а также проверили личный автомобиль тренера Логинова Александра Касперовича.