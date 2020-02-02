Эра независимости: чем для Британии может обернуться Brexit

Великобритания на этой недели совершила то, о чем так долго говорили по всей Европе и за ее пределами. После, почти полувека совместной жизни Соединенное Королевство теперь официально больше не состоит в Евросоюзе. Всю ночь с пятницы на субботу Лондон ликовал.

Но, есть в случившемся разводе и подводные камни. Если вспомнить итоги референдума, то 17 миллионов человек, были за Brexit. Но почти столько же, 16 миллионов - против. Не решен и вопрос с Северной Ирландией и Шотландией, а есть еще и заморская территория Гибралтар, со всех сторон окруженная Европой.

Атмосфера на площади во время празднования была близка к новогодней. Сторонники выхода из ЕС так и говорят - это начало новой эры. Какой она будет никто не знает, но сейчас это не важно. Главное - прийти сюда и поздравить друг друга с Brexit.

Флаги «Юнион Джек» и маски с Борисом Джонсоном - рыцарем Brexit. Сам он в народ не пошел, а предпочел почти в поэтической форме воспеть оду Brexit на Даунинг-стрит.

«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Для самого Джонсона первый акт драмы закончился вечеринкой на Даунинг-стрит. В резиденцию премьер-министра были приглашены избранные высокопоставленные брекзитеры. Меню для настоящих патриотов: английский пирог с чеддером и огурцами, йоркширский пудинг, английский голубой сыр. Ну а для тостов - британское игристое вино.

За расставанием с Брюсселем следил даже кот Ларри – главный мышелов на Даунинг-стрит. По случаю выхода из Евросоюза в Королевстве выпустили юбилейные 50 пенсов. В символической надписи - «Мир, процветание и дружба между всеми народами» умудрились допустить ошибку - пропустить запятую. Как раз там, где идет речь о дружбе с народами. Весьма символично - кажется, расстаться друзьями получается не у всех.

Первым с Евросоюзом попрощался Найджел Фарадж, который устроил демарш в Европарламенте - размахивал флагами «Юнион Джек». За это его лишили слова и предложили отправиться домой немедленно, вместе с флагами.

«Мы любим Европу. Мы просто ненавидим Евросоюз», - громогласно заявил лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Ответ Евросоюза - душевная песня о дружбе на стихи шотландского поэта Роберта Бернса. Европейцы попрощались с Британией с сожалением, как с заблудшим сыном, уходящим в дальнее путешествие. Впрочем, прощались и с иронией - одели «писающего мальчика» в Брюсселе в жилет «Юнион Джек», а затем уже официально в день Brexit состоялся вынос британского флага, как последние почести ушедшему.

Праздничная иллюминация, песни и втаптывание в грязь флага Евросоюза на Парламентской площади в Лондоне уже история. Первого февраля страна проснулась и для ее жителей ничего не изменилось. Начался переходный период. Все это время Британия будет подчиняться Европейским законам, делать взносы в бюджет ЕС, а мигранты из Евросоюза могут спокойно переехать в Королевство еще до конца года. Возможно, этот переходный период будет длиннее самого Brexit.

«На самом деле это только начало процесса, как воссоздания торговых отношений с Евросоюзом, так и переговоров с США, Китаем и другими странами в мире - Россией, например. До сих пор торговля с ними проходила на условиях Евросоюза, а теперь можно будет договариваться», - объясняет профессор Лондонской школы экономики и политических наук Тони Траверз.

За переговорами будут внимательно следить все - США, Китай, Шотландия, Северная Ирландия, Еворосоюз. Устроить Brexit сложно, а выполнить все обещанное - еще сложнее. Проблем столько, что хватит на годы переговоров. Например, как поделить ту же рыбу в Ла-Манше, снять напряжение в Северной Ирландии, а главное - у каждой страны в Евросоюзе свои счеты к Британии, и сводить их будут жестко.

«Дебаты никогда не были легкими. Просто посмотрите на мой Twitter. Однако важно, чтобы люди понимали последствия. Потому что, леди и джентльмены, всем очевидно, что будут негативные последствия», - предупредила главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Именно так и представляют брекзитеры себе Евросоюз. Монстр, угнетающий Европу, а особенно, Англию. Отправляющий сотни тысяч мигрантов в год в Королевство, и если раньше молчаливое большинство, проголосовавшее за Brexit, терпело всю эту дружную европейскую семью, то референдум позволил сбросить маску толерантности, и назвать Brexit инструментом демократии.

Даже самые стойкие противники расставания, такие как мистер Stop Brexit, приняли неизбежное. Теперь на котелке у Стива Брея появилась другая надпись – Why Brexit?

«Почему Brexit - это очень хороший вопрос, на который люди не могут ответить. Сначала они говорили - все будет великолепно. У нас будут горшки с золотом и золотой единорог, а сейчас говорят: ну это же не конец света, правда? Почувствуйте разницу», - предлагает Стив Брей - мистер Stop Brexit.

Стив продолжит свой протест у здания Парламента. Будет приходить сюда каждую среду вместе с такими же фанатично преданными Евросоюзу людьми.

«Вы знаете люди могут очень долго проигрывать. Но если в них есть сила, то в конце концов они победят», - уверена сторонница ЕС Гарет Кернс.

В день Brexit в Шотландии с самого утра проходили пикеты. Их постоянный участник Богра.

«Даже пятилетние дети выступают за Шотландию. Мы были независимой страной 1707 лет. В целом, мы просто хотим, чтобы англичане убрались», - высказывает свою точку зрения Богра.

Желание отделиться у шотландцев в крови. От Brexit она вновь закипела.

«Наша независимость это только вопрос времени. Brexit лишь это ускорит. Нам нужно лишь убедить соотечественников, что это безопасно. И мы станем одной из самых богатых стран в мире», - убежден активист Фризер МакКалистер.

Владелец магазина Гордон Николсон говорит, что в этот - второй раз, Шотландии хватит сил уйти от Англии. И пусть на Даунинг-стрит пугают, что без помощи Лондона уровень жизни упадет, а страна станет банкротом, в Эдинбурге подобные запугиванию называют осколками проекта «страх».

«Это заблуждение. Шотландия может легко жить сама по себе. У нас достаточно ресурсов. Мы впереди многих в плане современных проектов: зеленых технологий, например. В общем, у нас достаточно сил и ресурсов, чтобы жить спокойно» - считает Николсон.

Первый министр Шотландии Никола Стержен накануне Brexit сделала заявление, скорее, для Брюсселя - нам выкрутили руки, мы начинаем бороться.

«Сегодня Великобритания покидает Евросоюз - это печальный момент для всей страны. Здесь, в Шотландии, учитывая, что все это происходит против воли большинства, печаль будет также окрашена злостью», - предупреждает первый премьер-министр Шотландии.

Эдинбург практически подмигнул Брюсселю. Смотрите, мы сохранили флаги Евросоюза, в то время как Лондон от него пытается избавиться. В Шотландии демонстративно поддерживают связь с Европой. Шотландский парламент уже проголосовал за проведение второго референдума о независимости. Борис Джонсон тут же заявил, что такого не случится.

«В результате шотландское правительство должно придумать, что делать дальше. Возможно, оно обратится в Верховный Суд. Ведь по таким вопросам нет четкого конституционного разъяснения. Скорее всего, потребуется помощь судей, чтобы принять решение. И не надо забывать, что в следующем году пройдут выборы в шотландский парламент. Если националисты опять наберут весомое большинство, то тогда возрастет давление на противников нового референдума», - политолог, Европейский институт Лондонской школы экономики и политических наук Иэн Бегг.

Давление уже ощущается. Эдинбург готовится к холодной войне с Лондоном. Похоже, численный перевес на этот раз за Шотландией. Похожие настроения в Северной Ирландии. Раньше была условная граница на Изумрудном острове, а теперь появился невидимый Brexit.

Пока невидимый, но никто не гарантирует, что рано или поздно не возникнет жесткая граница и не начнутся столкновения - сначала локальные, а затем и с участием армии. Ведь граница проходит буквально по домам людей, одна часть деревни живет в Северной Ирландии, а другая - в республике Ирландия. Националисты предлагают решить вопрос кардинально - объединить две Ирландии. Пусть Британия живет сама со своим Brexit.

«Мы начали обсуждать эту тему, а так же британское управление и разделение Ирландии. Впервые за 20 лет, или даже больше - 30-40 лет, она стала главной политической темой в стране», - удивляется президент партии «Шинн Фейн» Де Далтон.

Даже крохотный Гибралтар, заморская территория Великобритании с населением 30 тысяч человек, решает, как жить дальше. Ведь до Англии далеко, а соседняя Испания всего в километре. Гибралтар на референдуме проголосовал за сохранение союза.

«Мы являемся частью британской семьи, и поэтому мы покидаем ЕС вместе с Великобританией. Но это был не наш выбор на референдуме. И сегодня вечером, когда мы спустим флаг ЕС, мы сделаем это торжественно, но с грустью и с тяжелым сердцем», - рассказал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Brexit наступил, но войдет ли он в историю как день независимости Королевства или его раскола - во многом зависит от Бориса Джонсона и его умения торговаться. Brexit, по сути, привел его к власти, раздавив по дороге двух премьер-министров - Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. У Джонсона большинство в Парламенте. В остальном - Британия теперь сама по себе, со своими внутренними проблемами, условной свободой от ЕС и полной зависимостью от Евросоюза, как минимум до конца этого года.