В Бельгии неизвестный напал с ножом на прохожих

В бельгийском Генте неизвестный напал с ножом на прохожих. Эта атака произошла спустя час после аналогичного нападения в Лондоне. Полицейским удалось задержать нападавшего. В ходе спецоперации его ранили в руку.

Пострадавшие от его действий находятся в больнице с ножевыми ранениями в живот и в руку, об их состоянии ничего не известно, сообщает газета Het Laatste Niews.

Спустя несколько минут после ножевой атаки в Генте, еще один мужчина с ножом был замечен на железнодорожном вокзале города. По сообщениям очевидцев, он кричал и размахивал лезвием. Прибывшие на место инцидента полицейские открыли по нему огонь.