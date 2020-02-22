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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Александра Арсентьева
14:14 22.02.2020
В 2016 году Киев начал арбитражное производство против Москвы в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

МИД России прокомментировал решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве на основании Конвеции по морскому праву. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что пока что арбитраж ограничился разбором возражений РФ относительно наличия у него юрисдикции рассматривать претензии со стороны Украины по существу.

«Россия удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент - за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы рассмотреть украинские претензии, суду сначала нужно было бы установить, какая страна является прибрежной по отношению к Крыму, но морской трибунал, который занимается вопросами о толковании или применении Конвенции по морскому праву, не вправе определять государственную принадлежность суши.

«Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Теперь в МИД собираются провести анализ выводов арбитража по другим российским возражениям для того, чтобы учесть это для подготовки ответного меморандума по существу спора. Данный документ РФ должна представить до 20 августа 2021 года в Гаагский трибунал. Россия рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения этого дела арбитражный трибунал в полной мере учтет позицию РФ и в результате оставит без удовлетворения все украинские требования.

В 2016 году Киев начал арбитражное производство против Москвы в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Речь, в частности, шла о праве Украины на газ, нефть, природные ископаемые и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, а также о том, что возведение моста через Керченский пролив и «неконтролируемая», по мнению Киева, добыча газа Россией якобы наносят ущерб морской среде.

По мнению Москвы, арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, потому как он касается претензий Украины в отношении суверенитета над Крымом, то есть это не спор, который касается толкования или применения Конвенции по морскому праву. Кроме того, конвенция не регулирует внутренние воды, так что Керченский пролив не подпадает под ее действие, заявили в Москве. Юрисдикцию трибунала исключают также положения об урегулировании споров, которые зафиксированы в договорах о государственной границе и о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

Трибунал накануне подтвердил свою юрисдикцию в этом деле, однако отметил, что претензии Украины, которые касаются ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, рассматривать не будет.

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