Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД осудили действия США из-за имитации «ядерного ответа» России

Александра Арсентьева
15:08 22.02.2020
В ведомстве заявили, что Россия допускает использование ядерного оружия только при нападении на нее с применением оружия массового уничтожения или при агрессии, ставящей под угрозу существование государства.
В МИД осудили действия США из-за имитации «ядерного ответа» России
© Фото: РИА Новости, Антон Денисов

Соединенные Штаты «затевают крайне опасную игру», проводя маневры с имитацией ответного «ядерного удара» по России. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», - сказал он ТАСС.

Рябков указал, что РФ допускает использование ядерного оружия только при нападении на нее с применением оружия массового уничтожения или при агрессии, ставящей под угрозу существование государства.

Он также призвал американских коллег расставить точки над «i» в их собственном военном планировании.

Ранее представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты провели маневры, по их сценарию Россия решила якобы нанести «ядерный удар» по объекту, который расположен на территории НАТО. По сообщению Defense One, речь идет об учениях, прошедших 20 февраля на базе Стратегического командования Вооруженных сил США в Небраске. Отмечается, что во время учений военные США сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия.

В конце октября прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия не нарушает никаких международных обязательств в сфере безопасности и всегда открыта для диалога с партнерами, в том числе и на Западе. По его словам, российские власти будут делать все, чтобы укрепить обороноспособность государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.02.2020, 16:10
В Сирии официально открыта трасса Дамаск-Алеппо для гражданского транспорта
Дата22.02.2020, 14:44
«Гонка Героев. Зима» впервые прошла под Петербургом
Дата20.02.2020, 17:20
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.02.2020, 09:23
Российский истребитель МиГ-35 научили заходить на посадку в беспилотном режиме
Дата20.02.2020, 10:28
Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:13 В стране и мире
COVID-2019: сроки инкубационного периода коронавируса изменились
16:10 В стране и мире
В Сирии официально открыта трасса Дамаск-Алеппо для гражданского транспорта
16:02 Армия
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
15:50 В стране и мире
Секретарь СНБО Украины посетит поселок с эвакуированными из Китая
15:48 В стране и мире
Видео
Майданов и сотрудники Росгвардии сняли клип ко Дню защитника Отечества
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Возвращение «Друзей»: стало известно, когда выйдет новый эпизод сериала
Опубликовано постановление суда Италии на обыск в номерах Логинова и Касперовича
Назван неожиданный сценарий происхождения Земли
Современный и маневренный: американские СМИ отметили превосходство российского Су-35 над F-15EX
В авиарежиме: раскрыт реальный эффект от выключения гаджетов во время полета
Видео
Двойной форсаж: маршрутки устроили ДТП, борясь за место на остановке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.