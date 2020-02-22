В МИД осудили действия США из-за имитации «ядерного ответа» России

Соединенные Штаты «затевают крайне опасную игру», проводя маневры с имитацией ответного «ядерного удара» по России. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», - сказал он ТАСС.

Рябков указал, что РФ допускает использование ядерного оружия только при нападении на нее с применением оружия массового уничтожения или при агрессии, ставящей под угрозу существование государства.

Он также призвал американских коллег расставить точки над «i» в их собственном военном планировании.

Ранее представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты провели маневры, по их сценарию Россия решила якобы нанести «ядерный удар» по объекту, который расположен на территории НАТО. По сообщению Defense One, речь идет об учениях, прошедших 20 февраля на базе Стратегического командования Вооруженных сил США в Небраске. Отмечается, что во время учений военные США сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия.

В конце октября прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия не нарушает никаких международных обязательств в сфере безопасности и всегда открыта для диалога с партнерами, в том числе и на Западе. По его словам, российские власти будут делать все, чтобы укрепить обороноспособность государства.