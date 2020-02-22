Взрыв бытового газа разрушил жилой дом в Азове

Взрыв бытового газа прогремел на третьем этаже жилого дома в Азове в переулке Павлова 84/108. Трагедия произошла в 10.55. От взрыва и начавшегося пожара погибли два человека. Еще двое пострадали, им сейчас оказывается помощь.

По данным МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из горящего здания 60 человек. В 12.26 огонь был полностью потушен.

«В настоящий момент пожар ликвидирован. Ведется проливка и разборка конструкций», - заявил заместитель начальника управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.

По данным компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», перед трагедией в здании была зафиксирована утечка газа. Специалисты компании выехали по вызову жителей и отключили газоснабжение. Взрыв произошел уже после отключения.

Управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту взрыва.