Россияне получат отгул для прохождения диспансеризации

Граждане РФ от 40 лет и старше будут иметь освобождение от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. При этом место работы и средний заработок за ними будут сохранены. Соответствующий законопроект одобрило правительство России.

Власти рассчитывают, что данная мера позволит повысить доступность бесплатных медицинских осмотров, продлит трудовую жизнь граждан, а также сократит периоды пребывания на больничном.

«Данная мера также поспособствует повышению качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения», - говорится на сайте кабинета министров.

Профилактическими медицинскими осмотрами граждан страны планируется обеспечить не реже одного раза в год.