«Подстрекали к дикарству»: Зеленский пообещал наказать за беспорядки в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары Полтавской области. Накануне туда доставили эвакуированных из Китая украинцев, что и стало причиной недовольства местных жителей.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», - сказал Зеленски в своем видеообращении, опубликованном в Facebook .

По его словам, история с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая стала «очередным экзаменом для украинского общества».

Кроме того украинский лидер пообещал всем вернувшимся на Родину крепкого здоровья и выразил надежду, что все, кто сейчас находится на карантине, в ближайшие недели вернутся к своим близким и родным.

Накануне в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 украинскими гражданами 28 иностранцами, эвакуированные из китайского Уханя. После ряда медицинских процедур туристы направились в санаторий в Новых Санжарах для прохождения карантина. Однако местные жители выступили против прибытия в регион эвакуированных, несмотря на то, что признаков коронавируса у эвакуированных обнаружено не было. Из-за страха заражения они «тепло и гостеприимно» встретили своих соотечественников: перекрывали подступы к месту прохождения карантина, жгли покрышки, забрасывали камнями автобусы с вернувшимися, возводили огненные баррикады при въезде в санаторий.

По данным МВД, в результате столкновений пострадали более десяти полицейских. Кроме того, были задержаны 24 участника протестных акций.