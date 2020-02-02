Президент Эстонии призвала отказаться от пересмотра границ с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от идеи пересмотра государственной границы с Россией. В своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, политик подчеркнула необходимость сохранения международного консенсуса в территориальных вопросах.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу», - цитирует ТАСС заявление главы Эстонии.

При этом, глава балтийского государства заявила, что старое соглашение легитимно и по-прежнему действительно.

«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует», - отметила Кальюлайд.

На заявление эстонских политиков, упоминающий Тартуский мирный договор в своих речах, уже отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот документ, датированный 1920 годом, принадлежит истории.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Таллину. После вхождения балтийской республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.