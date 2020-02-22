Сильный ветер и барическая яма: какая погода ждет москвичей в праздничные дни

В ближайшие выходные дни погоду в столичном регионе испортит активный циклон родом из Северной Атлантики, его влияние столичный регион почувствует уже сегодня к вечеру. Облаков в небе станет больше, усилится ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ночь на воскресенье погода испортится окончательно. Облака будут очень плотными, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температура опустится до нулевой отметки, местами образуется гололедица. Днем по-прежнему будут идти осадки в виде мокрого снега, местами переходящего в дожди», - рассказал он.

В праздничные дни ожидается сильный и порывистый ветер, скорость его достигнет 8-13 метров в секунду, а в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет аномально низкое, оно на 16-18 единиц окажется ниже нормальных значений. К вечеру воскресенья барометры в Москве покажут 730 миллиметров ртутного столба», - отметил Леус.

По его словам, в понедельник циклон продолжит свой путь на восток, и Москва и окрестности окажутся в тыловой, в более холодной его части. Осадки будут небольшими, ночью пройдут в виде снега. В ночные часы будет наблюдаться гололедица, к утру - 0... -2 градуса. Днем осадки будут в виде мокрого снега и дождя, температура достигнет +2... +4 градусов. Такой же она будет и днем 23 февраля, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Давление выберется из барической ямы, но оно по-прежнему будет ниже нормальных значений. В понедельник барометры покажут 734 миллиметра ртутного столба.