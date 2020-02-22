В Китае назвали период, когда риск заразиться коронавирусом выше всего

Китайские врачи выяснили, что вызвавший эпидемию коронавирус может быть заразен еще за два дня до того, как больной показывает первые симптомы. Таким образом, в группе риска оказываются все, кто близко контактировал с больным в течение двух дней до появления признаков заболевания, сообщила сотрудница китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.

С учетом новых сведений в Китае меняется определение «близкого контакта» и медики расширяют круг возможных больных.

«Над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение», - передает РИА Новости слова Сян Ницзюань.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре минувшего года. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 75 тысяч человек, из них умерли 2236 и более 18 тысяч выздоровели. Болезнь также зафиксирована еще в 26 странах мира.