Умер актер фильма «Республика ШКИД» Борис Лескин

Актер Борис Лескин скончался на 98-м году жизни. Отечественным зрителям он известен по ролям в фильмах «Максим Перепелица», «Республика ШКИД», «Достояние республики», «Боба и слон» и других. О смерти актера сообщила актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.

«Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы», - написала Юрская в своем профиле на Facebook.

По ее словам, жизнь актера была длинной и разной, удивительной и невероятной.

До 1980 года Борис Лескин играл в Большом драматическом театре в Ленинграде и снимался в кино. Затем он уехал в США, где жил и работал до последнего времени. Лескин входил в «оскаровский» комитет Американской киноакадемии. Его фильмография насчитывает более сорока кинокартин.